Sony ha iniziato a inviare messaggi ai possessori di PS4 per convincerli a passare a PS5. L’azienda ha scelto di comunicare direttamente con gli utenti, ricordando che la nuova console è arrivata e invita a cambiare. I messaggi sono chiari e mirano a spingere verso l’upgrade, lasciando intendere che il supporto per PS4 potrebbe ridursi nel tempo.

Sony ha iniziato a contattare direttamente i possessori di PlayStation 4 con un messaggio chiaro: è arrivato il momento di passare a PlayStation 5. La comunicazione, inviata a fine gennaio e condivisa sui social, rappresenta un segnale esplicito del cambio di strategia della casa giapponese dopo una delle transizioni generazionali più lunghe e graduali di sempre. Il tono è promozionale, ma il messaggio sottinteso è netto: il futuro dell’ecosistema PlayStation è ormai saldamente legato a PS5. Nel testo, Sony invita a fare il salto citando sia titoli recenti sia giochi in arrivo. Vengono menzionati successi del 2025 come Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders e Ghost of Yotei, insieme a produzioni molto attese del 2026 tra cui SAROS, 007 First Light, Nioh 3 e altri ancora. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Un nuovo messaggio di Sony dice ai possessori di PS4 che è arrivato il momento di passare a PS5

Approfondimenti su Sony PlayStation

Il PlayStation Store ha avviato le offerte di inizio anno, offrendo sconti su un’ampia selezione di giochi e contenuti per PS4 e PS5.

Sony ha annunciato i giochi inclusi nel programma PlayStation Plus Essential di gennaio 2026, disponibili per gli utenti con console PS5 e PS4.

