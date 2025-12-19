Terremoti Campi Flegrei sciame sismico tra la notte e stamattina | 5 scosse la più forte di magnitudo 2
Un nuovo sciame sismico ha interessato i Campi Flegrei, con cinque scosse tra notte e mattina, la più forte di magnitudo 2. La sequenza ha fatto tremare la zona, causando preoccupazione tra residenti e autorità locali. Continuano i monitoraggi per valutare l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza della popolazione.
Un nuove sciame sismico si è registrato nella zona dei Campi Flegrei nella notte appena trascorsa e alle prime luci di questa mattina: tanti i cittadini che hanno avvertito le scosse, soprattutto quella più intensa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Terremoti ai Campi Flegrei, sciame sismico tra ieri sera e stamattina: magnitudo 3.3 la scossa più forte
Leggi anche: Terremoti Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: le scosse nella notte
Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico in atto: avvertito anche a Napoli; Terremoto Campi Flegrei, la terra torna a tremare: sciame sismico in corso; Campi Flegrei, trema la terra nella notte: nuovo sciame sismico in corso; Terremoto a Pozzuoli oggi: epicentro Monte Cigliano, sciame sismico nei Campi Flegrei - Sud Notizie Napoli -.
Sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 2 - I Campi Flegrei sono interessati da un nuovo sciame sismico, come segnalato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. internapoli.it
Campi Flegrei, torna a tremare la terra: nuovo sciame sismico in corso - L'Osservatorio vesuviano ha infatti comunicato l'inizio di un nuovo sciame sismico. napolitoday.it
Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 1.9 avvertita dalla popolazione - I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 7. 2anews.it
Un nuovo modello per la previsione probabilistica dei terremoti nei Campi Flegrei integra per la prima volta i dati sulla deformazione del suolo nei modelli sismologici statistici bit.ly/3YAuGLW #protezionecivile x.com
Nuova scossa ai Campi Flegrei, magnitudo 2.3. I terremoti registrati dal 2023. Epicentro. Sisma avvertito anche a Napoli: ecco dove https://www.rtalive.it/2025/12/nuova-scossa-ai-campi-flegrei-magnitudo-2-3-terremoti-registrati-dal-2023/169151/ #rtalive_webt - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.