Terremoti Campi Flegrei sciame sismico tra la notte e stamattina | 5 scosse la più forte di magnitudo 2

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sciame sismico ha interessato i Campi Flegrei, con cinque scosse tra notte e mattina, la più forte di magnitudo 2. La sequenza ha fatto tremare la zona, causando preoccupazione tra residenti e autorità locali. Continuano i monitoraggi per valutare l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza della popolazione.

Un nuove sciame sismico si è registrato nella zona dei Campi Flegrei nella notte appena trascorsa e alle prime luci di questa mattina: tanti i cittadini che hanno avvertito le scosse, soprattutto quella più intensa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

