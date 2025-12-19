Terremoti Campi Flegrei sciame sismico tra la notte e stamattina | 5 scosse la più forte di magnitudo 2

Un nuovo sciame sismico ha interessato i Campi Flegrei, con cinque scosse tra notte e mattina, la più forte di magnitudo 2. La sequenza ha fatto tremare la zona, causando preoccupazione tra residenti e autorità locali. Continuano i monitoraggi per valutare l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza della popolazione.

