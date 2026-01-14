Due scosse di terremoto a poche decine di secondi di distanza nel Campi Flegrei

Nella zona dei Campi Flegrei, l’Ingv ha rilevato due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2, avvenute a pochi secondi di distanza. L’evento si inserisce nel quadro di monitoraggio sismico della regione, senza segnalare al momento danni o situazioni di emergenza. La situazione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi futuri.

