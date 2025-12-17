Auto finiscono fuori strada sulla ciclabile di circonvallazione Oriani | due incidenti in un' ora

Due incidenti si sono verificati in rapida successione sulla ciclabile di Circonvallazione Oriani a Verona, coinvolgendo autovetture che sono finite fuori strada. La dinamica degli incidenti è risultata quasi identica, suscitando preoccupazione tra residenti e automobilisti. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine e ha evidenziato le criticità di questa arteria cittadina.

Due incidenti stradali con una dinamica praticamente identica si sono verificati nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, lungo la circonvallazione Oriani a Verona. Tra le ore sette e le otto, due vetture sono uscite autonomamente di strada finendo sulla pista ciclabile.

