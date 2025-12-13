Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Strada Regionale Monti Lepini, a Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone, ha causato la morte di un uomo di 78 anni. La collisione tra due vetture ha avuto conseguenze tragiche, lasciando la comunità sgomenta.

Un uomo di 78 anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio sulla Strada Regionale Monti Lepini, a Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone. Il sinistro ha visto l’impatto di due auto. Per quanto riguarda la dinamica la vittima viaggiava a bordo di un’auto, condotta da un 53enne ferito e trasferito all’ospedale San Camillo di Roma ma non in pericolo di vita, che si è scontrata con un’altra auto guidata da un 25enne. L’impatto si è verificato mentre il 25enne stava facendo una manovra di sorpasso. Il 25enne, non in pericolo di vita, è stato trasferito all’ospedale Spaziani di Frosinone. Lapresse.it

Incidenti stradali, scontro tra due auto nel Frusinate: muore 78enne - Un uomo di 78 anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio sulla Strada Regionale Monti Lepini, a Giuliano di Roma, in ... lapresse.it