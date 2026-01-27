Dimenticati smarriti o rubati | 536 i beni ritrovati dalla Polizia locale Cosa fare quando si trova qualcosa

Da cesenatoday.it 27 gen 2026

La Polizia locale di Cesena ha recuperato nel 2025 oltre 500 beni smarriti, rubati o dimenticati. Questi oggetti vengono custoditi in appositi locali e restituiti ai legittimi proprietari. È importante conoscere le procedure da seguire quando si trova un bene smarrito o rubato, per garantire una corretta gestione e restituzione. Qui trovi le informazioni utili per agire correttamente in queste situazioni.

Nel corso del 2025, la Polizia Locale di Cesena ha svolto una costante attività di recupero e gestione di oggetti, documenti e beni rinvenuti sul territorio, che vengono puntualmente depositati in locali dedicati e custoditi in attesa che il legittimo proprietario ne reclami il possesso.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cesena PoliziaLocale

