Smarriti due cani in contrada Montenegro | Aiumatemi a trovarli
Riceviamo e pubblichiamo di seguito la segnalazione di smarrimento di alcuni cani da parte di un lettore.“Urgente, per favore dare la massima diffusione: i miei cani sono usciti dal cancello e vagano nelle campagne di contrada Montenegro a Brindisi. Solo la cagnolina bianca è tornata a casa. Chi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le nuove videocamere Ring useranno l'IA per trovare i cani smarriti
? URGENTE: SMARRIMENTO CANI ? A causa del forte maltempo, una famiglia di San Michele Salentino ha smarrito due cani: PEPE: un Border Collie con medaglietta RAFFA: un meticcio. Sono stati smarriti nella zona di Cda Ajeni. Aiutiamoli a ritrovarli! - facebook.com Vai su Facebook
Cani smarriti e fatti a pezzi, forse usati come prede per i combattimenti clandestini - Carcasse e ossa di cani all'interno di un terreno privato, con un rudere abbandonato, in contrada Santa Teresa alla periferia di Taurisano. Scrive rainews.it
Due cani uccisi a Sciacca, indagini - Due cani sono stati trovati morti stamattina a Sciacca (Agrigento), uccisi con metodo violento, colpiti alla testa con corpi contudenti, forse delle pietre. Secondo ansa.it