Dubois regala il primo oro al Canada nello short track Sighel buttato giù in semifinale

Dubois ha conquistato il primo oro canadese nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato gli avversari con una gara aggressiva. La vittoria arriva dopo una semifinale difficile, in cui Sighel è stato buttato giù e non è riuscito a qualificarsi alla finale. Il campione canadese ha mantenuto un ritmo costante, spingendo fino all’ultima curva. La medaglia d’oro rappresenta un risultato storico per il Canada, che ora punta a migliorare il suo bottino complessivo.

Il Canada si sblocca nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e vince la prima medaglia d’oro sul ghiaccio del Forum. Nei 500 metri maschili è stato Steven Dubois a trionfare in una finale dove è successo di tutto e con presenti due canadesi e tre olandesi, con l’argento ed il bronzo finiti sul collo dei fratelli Melle van ‘T Wout e Jens van ‘T Wout. Una finale che ha visto anche il contatto tra l’olandese Teun Boer ed il canadese William Dandjinou, penalizzato poi dalla giuria e che chiude le sue Olimpiadi senza medaglie individuali. Dopo quel contatto la gara si è spaccata con Dubois che è riuscito a scappare via definitivamente e che per poco non finisce anche contro allo stesso Boer, che fuori ormai dai giochi stava per colpire il nordamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it

