Questa mattina, alle gare di short track, Arianna Fontana si è qualificata per le semifinali mentre Federico Sighel è stato squalificato. L’Italia festeggia anche con il bronzo nello slittino, conquistato dalla squadra azzurra, e con Federica Lollobrigida che porta a casa un’altra medaglia d’oro. In campo femminile, invece, Brignone si aggiudica la vittoria nello sci alpino. La giornata si è conclusa con le medaglie per gli atleti italiani, dimostrando ancora una volta la loro forza sulle piste e sui ghiacci.

Ci siamo Oltre alla squalifica di Sighel, non hanno superato i quarti di finale Spechenhauser e Nadalini. Sighel era tra i grandi favoriti per salire sul podio. Tutto dunque su Arianna Fontana, in semifinale nei 500m donne al via tra poco Contatto fatale con il francese Frecoq, arriva primo nella sua batteria di quarti di finale ma viene estromesso dopo revisione video Attesa per Sighel L'azzurra chiude quarta nella sua batteria e non accede in semifinale Nella sua batteria, secondo tempo in 41"679 dietro all'olandese Velzeboer Iniziano i quarti di finale Italia sempre seconda alle spalle della Norvegia: QUI la situazione aggiornata La Germania vince davanti all'Austria e agli azzurri: è la terza medaglia di giornata per i nostri dopo gli ori di Brignone e Lollobrigida Siamo sicuri del podio, manca solo la Germania. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

L’Italia conquista un bronzo nella staffetta mista di slittino e si qualifica per le semifinali.

La competizione di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina si anima con sorprese e squalifiche.

LIVE Short Track dalle 20.15: grande attesa per Fontana e Sighel. Si punta al doppio oroAl via la seconda giornata dello short track in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Si parte alle 20.15 con i quarti di finale e le semifinali dei 500 metri femminili, seguiti alle 20.28 da qu ... gazzetta.it

DIRETTA SHORT TRACK/ Finale 500 e 1000 metri Olimpiadi 2026 video streaming Rai: si comincia!Diretta short track finale 500 e 1000 metri con Arianna Fontana e Pietro Sighel in streaming video Rai 2 alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. ilsussidiario.net

L’oro di Luca Spechenhauser nello short track - staffetta mista e quello di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nello slittino doppio. L'argento di Lukas Hofer e Lisa Vittozzi nel biathlon - staffetta mista e il bronzo di Dominik Paris nella discesa libera. Il bronz - facebook.com facebook

La squadra di hockey del Canada ha scelto la metro per muoversi a Milano durante i Giochi. Il team olimpico è stato immortalato dai passanti mentre si spostava per vedere i compagni dello short track : X/ @jeperego x.com