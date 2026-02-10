Pietro Sighel conquista l’oro nella staffetta mista di short track a Milano-Cortina 2026. Il pattinatore italiano ha festeggiato con entusiasmo, spiegando che la sua esultanza non era un segno di sbeffeggio, ma un semplice omaggio al pubblico presente. La vittoria rappresenta un grande risultato per lo sport italiano in questa edizione delle Olimpiadi.

Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, Sighel oro nello short track: "L'esultanza? Non uno sbeffeggio ma un omaggio al pubblico" Pietro Sighel ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 nella staffetta mista di short track. "L'arrivo l'avevo pensato qualche mese fa, non era fatto per sbeffeggiare gli avversari ma per omaggiare il pubblico che ci ha dato la spinta per tenere duro", ha detto l'atleta trentino, in visita a Casa Italia, parlando della sua esultanza al traguardo.

Questa mattina l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

La Nazionale italiana di short track ha conquistato una medaglia d'oro nella finale A dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

