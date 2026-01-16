Droga nascosta tra frigo e macchina del caffè mentre nella lavatrice c' erano 8mila euro | un uomo in manette
Durante un controllo di routine, le forze dell’ordine hanno scoperto droga nascosta tra il frigo e la macchina del caffè, mentre all’interno della lavatrice sono stati trovati 8.000 euro in contanti. L’operazione si è svolta mercoledì pomeriggio, quando una pattuglia della Guardia di Finanza ha fermato un’auto con a bordo due cittadini italiani, portando così alla scoperta di un possibile traffico illecito.
Prima il controllo in auto, poi nella casa la scoperta del covo della droga. Nel tardo pomeriggio di mercoledì una pattuglia della Guardia di Finanza ha sottoposto a controllo un’auto con a bordo due italiani. All’atto del controllo uno degli uomini, con precedenti di polizia in materia di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
