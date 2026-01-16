Droga nascosta tra frigo e macchina del caffè mentre nella lavatrice c' erano 8mila euro | un uomo in manette

Durante un controllo di routine, le forze dell’ordine hanno scoperto droga nascosta tra il frigo e la macchina del caffè, mentre all’interno della lavatrice sono stati trovati 8.000 euro in contanti. L’operazione si è svolta mercoledì pomeriggio, quando una pattuglia della Guardia di Finanza ha fermato un’auto con a bordo due cittadini italiani, portando così alla scoperta di un possibile traffico illecito.

Il corriere incensurato che nasconde e consegna droga: nel box a Primavalle 19 chili di cocaina, hashish e marijuana - Il quarantenne aveva affittato il garage in via Mattia Battistini. romatoday.it

Ancona, droga nascosta in casa: denunciata coppia di fidanzati fermata in auto dalla polizia - Nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, la Polizia di Stato della Questura di Ancona ha denunciato a piede libero due ... corriereadriatico.it

L’operazione della Guardia di Finanza di Brescia, intervenuta al momento della consegna: la droga nascosta in sette borsoni - facebook.com facebook

Droga nascosta in auto, arrestato minorenne x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.