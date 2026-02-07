Sicilia droga nascosta in un casolare isolato | operazione tra Nicosia e Nissoria due arresti

La polizia ha scoperto un casolare isolato tra Nicosia e Nissoria che fungeva da base per lo spaccio di droga. Durante un’operazione, sono stati arrestati due giovani, che si trovavano sul posto al momento del blitz. La scoperta ha svelato un punto di riferimento per gli spacciatori nella zona.

Un casolare isolato nelle campagne tra Nicosia e Nissoria, in Sicilia, è emerso come un punto nevralgico per lo spaccio di droga, portando all’arresto di due giovani. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, ha svelato un’attività illecita che sfruttava la posizione defilata della zona per lo stoccaggio e la distribuzione di sostanze stupefacenti. L’evento, riportato da QuiEuropa Magazine il 7 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla crescente diffusione del traffico di droga nelle aree interne della Sicilia e sulle dinamiche che favoriscono l’insediamento di basi operative in contesti rurali.🔗 Leggi su Ameve.eu

