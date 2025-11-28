Tragedia nel carcere di Ariano Irpino detenuto trovato senza vita nella sua cella

Un detenuto di 34 anni, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, e residente a Caivano, è stato trovato privo di vita all’interno della sua cella nel carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, quando alcuni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

