Ha accoltellato una donna ferendola gravemente e, poi, si e' lanciato dalla finestra ed e' morto. E' accaduto intorno alle 16.30 di oggi a Cava de' Tirreni, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, un uomo di 40 anni ha ferito la donna, sua coetanea, con uno o piu' fendenti per poi gettarsi dalla finestra. La donna e' in gravissime condizioni. Da quanto si apprende, i due non erano conviventi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salerno: accoltella gravemente una donna, si lancia dalla finestra e muore Leggi anche: Salerno, accoltella donna e si lancia dalla finestra: lui muore, lei è gravissima Leggi anche: Accoltella una donna, poi si lancia dalla finestra e muore: si indaga La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Salerno: accoltella gravemente una donna, si lancia dalla finestra e muore - Ha accoltellato una donna ferendola gravemente e, poi, si e' lanciato dalla finestra ed e' morto. iltempo.it

