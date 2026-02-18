Dramma Duerr! Inforca alla prima porta Shiffrin si prende l' oro

Mikaela Shiffrin conquista l’oro dopo 12 anni dalla sua prima vittoria, a causa di un errore di Ramona Duerr che cade alla prima porta. La svizzera perde il controllo subito all'inizio, permettendo all’americana di salire sul gradino più alto del podio. La gara si svolge sotto un cielo grigio, con temperature basse che rendono la pista scivolosa. Duerr, in difficoltà, deve abbandonare la corsa, lasciando spazio a Shiffrin che dimostra ancora una volta la sua abilità.

Anna Trocker inforca in slalom alle Olimpiadi: l’errore e il ritardo da Shiffrin. Cosa serviva per la seconda manche?Anna Trocker ha perso il controllo durante la prima manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di un errore che ha rallentato il suo tempo.

Milano Cortina, incubo McGrath: inforca e ‘butta’ l’oro nello slalom. Poi scavalca le recinzioni e si dispera nella neveAtle Lie McGrath ha rovinato la sua gara alle Olimpiadi di Milano Cortina, quando ha inforcato nello slalom maschile e ha perso la possibilità di vincere l’oro.