Anna Trocker inforca in slalom alle Olimpiadi | l’errore e il ritardo da Shiffrin Cosa serviva per la seconda manche?

Anna Trocker ha perso il controllo durante la prima manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di un errore che ha rallentato il suo tempo. La sciatrice italiana si trovava a metà percorso quando ha scivolato, permettendo a Mikaela Shiffrin di prendere il comando con un vantaggio consistente. Per migliorare nella seconda manche, avrebbe avuto bisogno di mantenere maggiore precisione e di affrontare le curve con più decisione.

Anna Trocker ha inforcato nel terzo intermedio della prima manche dello slalom che chiude il programma di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La promettente 17enne, considerata uno dei talenti emergenti del movimento tricolore, è uscita poco dopo metà tracciato, ma non stava fornendo una buona impressione e la sciata sembrava un po' ingessata. Scesa con il pettorale numero 41, l' altoatesina accusava un ritardo di 2.04 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, dopo aver 1.80 secondi nel primo intermedio e 24 centesimi nel secondo settore. Nel tentativo di forzare per aumentare la velocità tra i pali stretti dell'Olympia delle Tofane, l'azzurra ha commesso un errore ed è uscita di scena.