Milano Cortina incubo McGrath | inforca e ‘butta’ l’oro nello slalom Poi scavalca le recinzioni e si dispera nella neve

Atle Lie McGrath ha rovinato la sua gara alle Olimpiadi di Milano Cortina, quando ha inforcato nello slalom maschile e ha perso la possibilità di vincere l’oro. Durante la seconda manche, il norvegese ha sbagliato un salto e ha scivolato oltre le recinzioni, finendo nella neve con il volto sconsolato. La sua caduta ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei compagni di squadra, che hanno visto il suo momento di delusione.

(Adnkronos) – Olimpiadi di Milano Cortina da incubo per Atle Lie McGrath. Il norvegese, dominatore della prima manche dello slalom maschile oggi, lunedì 16 febbraio, ha inforcato nella seconda manche, vedendo così sfumare la possibilità della medaglia d'oro. Dopo l'uscita dal tracciato, McGrath è apparso disperato. Ha gettato in area e bastoncini e, dopo essersi. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Folle McGrath: inforca e butta l'oro, poi scavalca le reti e fugge nel bosco! Vince Meillard Il pilota Folle McGrath ha causato grande sorpresa quando, in corsa, ha deciso di inforcare e buttare l’oro, poi ha scavalcato le reti e si è diretto nel bosco. Brasile nello sci: Braathen d’oro nello slalom gigante, impresa storica a Milano Cortina 2026. Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante a Milano Cortina 2026, portando il Brasile sul podio per la prima volta nella storia dello sci. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano-Cortina, dramma Malinin: cadute e lacrime. FOTO; A che ora parte Vinatzer in slalom? E Sala? La startlist; Addio nonno. Milano Cortina, incubo McGrath: inforca e 'butta' l'oro nello slalom. Poi scavalca le recinzioni e si dispera nella neveOlimpiadi di Milano Cortina da incubo per Atle Lie McGrath. Il norvegese, dominatore della prima manche dello slalom maschile oggi, lunedì 16 febbraio, ha inforcato nella seconda manche, vedendo così ... adnkronos.com Milano Cortina: Meillard oro slalom, McGrath inforca e si dispera nel boscoLoic Meillard é il nuovo oro olimpico in slalom speciale, doppietta dopo il Mondiale dello scorso anno. Lo svizzero anticipa l'austriaco Fabio Gstrein e il norvegese Henrik Kristoffersen. (ANSA) ... ansa.it ITALIA vs CINA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu - facebook.com facebook Milano-Cortina, la mascotte Tina e Milo a ruba nei negozi dei Giochi #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com