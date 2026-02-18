Dramma a Napoli il cuore sarà assegnato a un altro bambino Stop al secondo trapianto
A Napoli, il cuore di un bambino di due anni non sarà assegnato a un altro paziente. La causa è il fallimento del primo trapianto, avvenuto lo scorso dicembre, che ha portato a danni gravi al cuore. Dopo ore di discussione, l’Heart Team dell’Ospedale Monaldi ha deciso di non procedere con un secondo intervento. La famiglia del bambino, che sperava in un nuovo cuore, ha preso atto della decisione. La situazione rimane critica e senza ulteriori opzioni terapeutiche.
La speranza si è spenta dopo ore di attesa: l'Heart Team riunito da questa mattina all'Ospedale Monaldi di Napoli ha deciso che il bambino di due anni, ricoverato in Terapia intensiva dal 23 dicembre dopo aver ricevuto un cuore rivelatosi danneggiato, non può essere sottoposto a un nuovo trapianto. L'Azienda Ospedaliera dei Colli ha spiegato che il "confronto collegiale" ha consentito "una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile". Alla luce delle valutazioni cliniche fatte al piccolo nel suo letto di ospedale e degli ultimi esami strumentali, "si è stabilito che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Cuore "bruciato" al Monaldi, è corsa contro il tempo. La mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi»Al Monaldi di Napoli, un bambino di soli due anni lotta tra la vita e la morte.
Cuore "bruciato", la mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi». Ma i medici che possono farlo sono tutti sospesiLa madre del piccolo, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, lancia l’allarme: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi».Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dramma a Napoli, crolla lo storico teatro Sannazaro per un terribile incendio: tutte le foto; Il dramma del bimbo di Napoli, il prof. Bottio: L'errore? Aver espiantato prima dell'arrivo del nuovo cuore; Napoli, il caso del Cuore Bruciato: ore decisive per il piccolo. oggi è trapiantabile. Chiesta una terza opinione; Il dramma dei 60 sfollati: Abbiamo rischiato la vita, ora temiamo per le case.
Dramma a Capua, si lancia nel Volturno durante la festa di CarnevaleAnche stamattina sono presenti i carabinieri, i volontari Protezione Civile SOS Capua- ANPAS, e una squadra Piloti del Reparto Aereo (Droni) del Comune di San Prisco per coadiuvare nelle ricerche nei ... internapoli.it
Il cuore bruciato è un dramma, ma in Italia il sistema-trapianti funzionaNel 2024 numeri record per donazioni e interventi. Approvato un documento con i requisiti dei contenitori e le norme per le attività di trasporto degli ... avvenire.it
Dalla gioia alla disperazione, il dramma di Patrizia. Due mesi di calvario per la mamma del bimbo di Napoli. Due giorni fa diceva: "Io non mollo" #ANSA facebook
Dramma a Napoli, crolla lo storico teatro #Sannazaro per un terribile incendio: tutte le foto x.com