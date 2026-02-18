Dramma a Napoli il cuore sarà assegnato a un altro bambino Stop al secondo trapianto

A Napoli, il cuore di un bambino di due anni non sarà assegnato a un altro paziente. La causa è il fallimento del primo trapianto, avvenuto lo scorso dicembre, che ha portato a danni gravi al cuore. Dopo ore di discussione, l’Heart Team dell’Ospedale Monaldi ha deciso di non procedere con un secondo intervento. La famiglia del bambino, che sperava in un nuovo cuore, ha preso atto della decisione. La situazione rimane critica e senza ulteriori opzioni terapeutiche.

La speranza si è spenta dopo ore di attesa: l'Heart Team riunito da questa mattina all'Ospedale Monaldi di Napoli ha deciso che il bambino di due anni, ricoverato in Terapia intensiva dal 23 dicembre dopo aver ricevuto un cuore rivelatosi danneggiato, non può essere sottoposto a un nuovo trapianto. L'Azienda Ospedaliera dei Colli ha spiegato che il "confronto collegiale" ha consentito "una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile". Alla luce delle valutazioni cliniche fatte al piccolo nel suo letto di ospedale e degli ultimi esami strumentali, "si è stabilito che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

