Golf su Sky e Now il DP World Tour fa tappa a Mauritius | cinque italiani all’AfrAsia Bank Open
Il DP World Tour approda a Mauritius con l'AfrAsia Bank Open, trasmessa su Sky e NOW dal 18 al 21 dicembre. L’evento vede la partecipazione di cinque italiani, confermando l’importanza del grande golf internazionale sulle piattaforme digitali e televisive.
Il grande golf internazionale resta protagonista su Sky e NOW con l’AfrAsia Bank Mauritius Open, in programma da giovedì 18 a domenica 21 dicembre. Sul percorso de La Réserve Golf Links, cinque azzurri rappresenteranno l’Italia in uno degli eventi più suggestivi del DP World Tour, tra oceano, tecnica e spettacolo. Il DP World Tour in diretta su Sky da Mauritius. Nuovo appuntamento di prestigio per il DP World Tour 2026, che da giovedì 18 a domenica 21 dicembre fa tappa a Bel Ombre, sull’isola di Mauritius. L’AfrAsia Bank Mauritius Open andrà in scena sul tracciato de La Réserve Golf Links, all’interno dell’Heritage Golf Club, uno dei percorsi più affascinanti e selettivi del calendario internazionale. Sportface.it
1 in 1 MILLION golf shot
Golf, Alfred Dunhill Championship in diretta su Sky: quattro giorni dal Sudafrica - Alfred Dunhill Championship in diretta su Sky Sport Golf e NOW dall’11 al 14 dicembre. sportface.it
Al via l’Alfred Dunhill Championship 2026: quattro giorni di grande golf su Sky e NOW - Dal 11 al 14 dicembre Sky e NOW trasmettono in diretta l’Alfred Dunhill Championship 2026 dal Royal Johannesburg Club: ecco la programmazione ... sportface.it
Buon inizio di Francesco Molinari nella nuova stagione del DP World Tour Il torinese ha chiuso al decimo posto con -8 il Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, torneo organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour sul percorso del Gary Pl - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.