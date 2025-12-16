Golf su Sky e Now il DP World Tour fa tappa a Mauritius | cinque italiani all’AfrAsia Bank Open

Il DP World Tour approda a Mauritius con l'AfrAsia Bank Open, trasmessa su Sky e NOW dal 18 al 21 dicembre. L’evento vede la partecipazione di cinque italiani, confermando l’importanza del grande golf internazionale sulle piattaforme digitali e televisive.

Il grande golf internazionale resta protagonista su Sky e NOW con l’AfrAsia Bank Mauritius Open, in programma da giovedì 18 a domenica 21 dicembre. Sul percorso de La Réserve Golf Links, cinque azzurri rappresenteranno l’Italia in uno degli eventi più suggestivi del DP World Tour, tra oceano, tecnica e spettacolo. Il DP World Tour in diretta su Sky da Mauritius. Nuovo appuntamento di prestigio per il DP World Tour 2026, che da giovedì 18 a domenica 21 dicembre fa tappa a Bel Ombre, sull’isola di Mauritius. L’AfrAsia Bank Mauritius Open andrà in scena sul tracciato de La Réserve Golf Links, all’interno dell’Heritage Golf Club, uno dei percorsi più affascinanti e selettivi del calendario internazionale. Sportface.it

