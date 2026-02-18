Dove vedere in tv Italia-Svizzera domani curling maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

L’Italia ha chiuso il suo cammino nel torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, a causa di una sconfitta decisa ieri. La squadra azzurra ha perso contro la Svizzera, che ha conquistato così una vittoria importante per la qualificazione. La partita si è svolta al Palazzetto dello Sport, visibile in diretta su Rai Sport e su piattaforme streaming ufficiali. Domani, gli appassionati potranno seguire l’ultimo match della fase a gironi, in programma alle 14:00.

Domani, giovedì 19 febbraio, terminerà il percorso dell’ Italia nel round robin del torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri sfideranno la Svizzera nell’ultima sessione della fase a gironi, che potrebbe rivelarsi anche decisiva per la qualificazione alle semifinali riservata ai primi quattro della classifica generale. Il team Retornaz ha vinto quattro delle prime sette partite disputate (oggi affronterà il Canada) ed è pienamente in corsa per accedere ai playoff, mentre gli elvetici del team Schwaller sono ancora imbattuti con all’attivo sette successi di seguito e sono quindi già aritmeticamente qualificati per le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Svizzera domani, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Italia-Svizzera, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingIl match Italia-Svizzera di curling maschile si svolgerà domani, giovedì 19 febbraio, segnando la fine della partecipazione dell’Italia nel girone di qualificazione ai Giochi di Milano Cortina 2026. Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cremonese-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Lazio-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario; Dove vedere Napoli-Roma, le Olimpiadi e tutto lo sport in tv di domenica 15 febbraio; Diretta Palermo-Virtus Entella: dove vederla in tv e live streaming. Dove vedere Milan-Como in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Allegri e Fabregas ... corrieredellosport.it Milan-Como, dove vedere oggi in TV e streaming il recupero di Serie A: orario e formazioniOggi si gioca a San Siro il recupero di campionato Milan-Como, con fischio di inizio alle 20:45. Allegri non avrà Rabiot, Fabregas Morata entrambi squalificati. Diretta TV e in streaming in esclusiva ... fanpage.it Quando alla partenza della pista di Cortina per la gara di bob delle Olimpiadi 2026 si è presentato l’israeliano Adam Edelman, la telecronaca sportiva ha lasciato spazio a un altro tipo di informazione per i cittadini. È successo in Svizzera, non in Italia, dove il t facebook Milano Cortina: l'hockey maschile perde 3-0 con la Svizzera, Italia eliminata. Per gli azzurri quattro sconfitte in altrettante gare #ANSA x.com