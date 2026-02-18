Dove vedere in tv Italia-Svizzera curling maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming
Il match Italia-Svizzera di curling maschile si svolgerà domani, giovedì 19 febbraio, segnando la fine della partecipazione dell’Italia nel girone di qualificazione ai Giochi di Milano Cortina 2026. La partita si terrà al PalaLido di Milano e sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme di streaming, permettendo ai tifosi di seguire l’ultimo impegno degli azzurri in questa fase del torneo.
Domani, giovedì 19 febbraio, terminerà il percorso dell’ Italia nel round robin del torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri sfideranno la Svizzera nell’ultima sessione della fase a gironi, che potrebbe rivelarsi anche decisiva per la qualificazione alle semifinali riservata ai primi quattro della classifica generale. Il team Retornaz ha vinto quattro delle prime sette partite disputate (oggi affronterà il Canada) ed è pienamente in corsa per accedere ai playoff, mentre gli elvetici del team Schwaller sono ancora imbattuti con all’attivo sette successi di seguito e sono quindi già aritmeticamente qualificati per le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it
