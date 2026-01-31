Dove vedere Cremonese Inter Dazn o anche Sky? Ecco chi trasmetterà la gara

Domenica alle 18:00 si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per la 23ª giornata di Serie A. Gli appassionati si chiedono dove poter seguire la partita in diretta: su Dazn o anche su Sky? La trasmissione sarà disponibile su entrambe le piattaforme, così i tifosi potranno scegliere come seguire la sfida tra le due squadre.

Dove vedere Cremonese Inter, match valido per la 23ª giornata della Serie A 202526 che si giocherà domenica 1 febbraio alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e sui canali di Sky. Il confronto sarà visibile tramite l’app DAZN su smart TV e in streaming su PC, smartphone e tablet; per gli abbonati Sky sarà disponibile anche su Sky Go e NOW TV sui dispositivi compatibili. Dove vedere Cremonese Inter: aggiornamenti anche su Inter Tv. Leggi le probabili formazioni di Cremonese-Inter Come di consueto, Inter TV accompagnerà i tifosi con collegamenti e aggiornamenti nel pre-partita direttamente dallo stadio Giovanni Zini.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Domenica si gioca Udinese-Inter, una partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno.

