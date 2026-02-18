Dortmund-Atalanta le pagelle | Guirassy devastante 8 Scamacca disperso 4,5

Durante la partita tra Dortmund e Atalanta, Guirassy ha segnato due gol decisivi, portando la sua squadra alla vittoria e dimostrando un’energia impressionante in attacco. Ederson ha corso per il campo senza sosta, intervenendo in diverse occasioni e mantenendo il ritmo della squadra. Djimsiti ha commesso errori gravi, tanto che l’allenatore Palladino lo ha sostituito già dopo il primo tempo. Al debutto, Reggiani ha mostrato sicurezza in fase difensiva e si è fatto notare per alcune buone uscite con i piedi. Bensebaini, invece, ha dominato la fascia, impedendo agli avversari di creare

Ederson ubiquo, è ovunque e fa di tutto. Djimsiti disastroso, Palladino lo toglie dopo 45'. Ottimo esordio per Reggiani, Bensebaini non fa passare niente e imposta da dietro.