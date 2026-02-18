PAGELLE E TABELLINO Borussia Dortmund-Atalanta 2-0 | Guirassy show Scamacca un fantasma

Voti, top e flop della sfida tra i tedeschi e i nerazzurri allenati da Palladino, valevole per i Play off di Champions League Battuta d’arresto per l’Atalanta, sconfitta al Signal Iduna Park di Dortmund dal Borussia. Dopo il successo in campionato con la Lazio, gli uomini di Palladino vengono battuti in Germania, nell’andata dei Play Off di Champions League per 2-0. I nerazzurri saranno ora chiamati a ribaltare il risultato nella gara di ritorno al Gewiss Stadium. PAGELLE E TABELLINO Borussia Dortmund-Atalanta: Guirassy show, Scamacca un fantasma – calciomercato.it – Ansa Foto Inizio shock per i nerazzurri, beffati da un grande colpo di testa di Guirassy. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Occhio Atalanta, non c'è solo Guirassy: ecco i segreti del Borussia DortmundL’Atalanta si prepara alla prossima sfida, ma questa volta non dovrà affrontare solo Guirassy, il suo attaccante più in vista.

Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali: Pasalic e Zalewski in attacco con ScamaccaPasalic e Zalewski formano l’attacco dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, scelti dall’allenatore per la sfida di questa sera al Westfalenstadion.

Primo tempo di livello per il Borussia Dortmund, la Dea per ora non tiene lo stesso passo Riuscirà l' #Atalanta a risollevarsi nel secondo tempo x.com

