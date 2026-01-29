Dortmund-Inter le pagelle | Dimarco da sballo 7,5 Che flop Guirassy | 4,5

Nell’amichevole tra Dortmund e Inter, c’è chi brilla e chi invece delude. Dimarco mette a segno una partita da 7,5, dimostrando di essere in grande forma, mentre Guirassy incassa un 4,5 e fatica a incidere. Federico, come un Re Mida, si distingue per le sue giocate, ma anche i nerazzurri hanno i loro problemi, con Bonny che non riesce a convincere da titolare. La sfida lascia alcune note positive, ma anche molte cose da migliorare.

Federico in versione Re Mida: tutto quello che tocca diventa oro. Ma fra i nerazzurri tradisce Bonny, titolare e insufficiente. Diouf ottimo ingresso, Jobe Bellingham non ha il talento del fratello. Eppure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dortmund-Inter, le pagelle: Dimarco da sballo, 7,5. Che flop Guirassy: 4,5 Approfondimenti su Dortmund Inter Le pagelle di Dortmund-Inter: Dimarco da sballo, 7,5. Che flop Guirassy: 4,5 Il match tra Borussia Dortmund e Inter si è concluso con alcune sorprese inaspettate. Borussia Dortmund-Inter, le pagelle: Dimarco (7) non sbaglia neanche in Europa, Bisseck (6,5) vivace L’Inter di Chivu vince 2-0 contro il Borussia Dortmund, ma non basta per passare il turno. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Dortmund Inter Argomenti discussi: Borussia Dortmund Inter, le pagelle della partita di Champions League; Borussia Dortmund-Inter 0-2, pagelle: brilla Federico Dimarco; Borussia Dortmund-Inter 0-2, pagelle e tabellino: Dimarco la decide con una perla, Guirassy spreca sottoporta, l'ingenuità di Nmecha costa caro ai tedeschi; Pagelle Borussia Dortmund-Inter 0-2: Dimarco col goniometro, Bonny delude, Bisseck mostra i muscoli. Segna Diouf. Borussia Dortmund-Inter, le pagelle: Dimarco (7) non sbaglia neanche in Europa, Bisseck (6,5) vivaceUna grande Inter batte per 2-0 il Borussia Dortmund ma non basta: gli uomini di Chivu, complici i risultati degli altri campi, ... msn.com Borussia Dortmund-Inter 0-2, le pagelle dei nerazzurri: perla di Dimarco su punizione (7), grande prova per Bisseck (7)Una splendida punizione di Federico Dimarco all'80 e un mancino di Diouf deviato al 94 regalano la vittoria all'Inter sul campo del ... msn.com Champions League: il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off I risultati: Borussia Dortmund-Inter 0-2, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-3 e Union SG-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/cal - facebook.com facebook L’Inter vince in casa del Borussia Dortmund ma non rientra fra le prime 8 Vittoria in trasferta per Chivu che chiude al 10° posto la League Phase: il golazo su punizione di Dimarco all’80’ e la seconda rete di Diouf in maglia nerazzurra in pieno recupero non s x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.