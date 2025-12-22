La banda del buco | gioielleria svaligiata Foro nella casa a fianco poi la razzìa di preziosi

Fano (Pesaro e Urbino), 22 dicembre 2025 – Hanno lavorato indisturbati per giorni, forse settimane. Scavando con pazienza, con metodo, sapendo dove mettere le mani. Un lavoro lungo e silenzioso, preparato nei dettagli. Alle spalle della gioielleria Studio A3 di Fano, in un appartamento chiuso da tempo, qualcuno ha forato muri, creato un passaggio, costruito una via d’accesso che non si improvvisa in una notte. Una cosa però è certa. Il triste risveglio. Ieri mattina, all’alba, un uomo si è introdotto nello Studio A3 e lo ha svaligiato, dopo aver superato due muri perimetrali precedentemente forati a colpi di piccone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

