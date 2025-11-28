Lavori di manutenzione in A-14 chiude per tre notti il casello di Cesena in entrambe le direzioni

Sulla A-14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21-5, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

