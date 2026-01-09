Il parroco chiude il Duomo dopo cinque furti in quattro mesi

Il parroco di Carrara, Don Piero Albanesi, ha deciso di chiudere temporaneamente il Duomo dopo cinque furti avvenuti in quattro mesi, tra cui un episodio durante l’Epifania. Un gesto dettato dalla necessità di tutelare il luogo di culto e di riflettere sulla sicurezza, in un momento di grande tristezza per la comunità. La decisione mira a proteggere un patrimonio spirituale e culturale importante per la città.

"È stato violato il luogo più sacro. Troppi furti, l'ultimo sacrilegio il giorno dell'Epifania" ha la voce rotta dal pianto quando legge la lettera di chiusura al pubblico del Duomo Don Piero Albanesi, il parroco di Carrara. Cinque furti in quattro mesi, di cui tre in pieno giorno, con la profanazione del tabernacolo che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

