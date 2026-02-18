Dopo l'attacco di Nordio Mattarella difende il Csm | Le altre istituzioni lo rispettino

Il presidente della Repubblica è intervenuto a sorpresa al plenum del Csm. Un segnale forte dopo gli attacchi arrivati in questi giorni dall'esecutivo, che hanno innalzato il livello dello scontro con la magistratura. Nel suo discorso Mattarella ha esortato tutte "le altre istituzioni" al rispetto della magistratura.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mattarella: le altre istituzioni rispettino il Csm
Il presidente Mattarella ha espresso la sua preoccupazione dopo che alcune istituzioni hanno messo in discussione il ruolo del Consiglio superiore della magistratura.

Mattarella:"Istituzioni rispettino Csm"
Sergio Mattarella ha richiamato le istituzioni a rispettare il Consiglio superiore della magistratura (Csm), sottolineando l'importanza di mantenere rapporti corretti in ogni momento e situazione.

SOS attacco per l'Atalanta dopo Dortmund: Scamacca può fare di più, quanto mancano De Ketelaere e RaspadoriLa Dea ha prodotto poco o nulla contro il Borussia, facendo venire a galla problemi offensivi che contro la Lazio sono stati nascosti. Palladino: Le assenze in attacco? Parlo di quelli presenti. msn.com

Dopo quindici giorni dall'attacco hacker la Sapienza torna digitaleCi sono volute due settimane per risolvere i problemi informatici che hanno mandato in tilt l'ateneo. Oggi la piattaforma su cui fanno perno le attività didattiche è di nuovo acessibile ... ilfoglio.it

L’offensiva dopo lo stop al rimpatrio di un uomo con 23 condanne: «Lo Stato dovrà risarcirlo». Scontro sui fondi del Comitato per il No, Conte: «C’è la privacy». Nordio: «Non è intimidazione» facebook

Riforma Giustizia: scontro tra politica e magistratura dopo le parole di Nordio. Decreto energia: in CdM la prossima settimana. Con @petergomezblog @alesallusti @zucconideputato @antoniomisiani @agnelli_paolo #DavideTabarelli #LuigiGabriele #ReStart x.com