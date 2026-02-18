Mattarella | Istituzioni rispettino Csm

Sergio Mattarella ha richiamato le istituzioni a rispettare il Consiglio superiore della magistratura (Csm), sottolineando l’importanza di mantenere rapporti corretti in ogni momento e situazione. Durante il suo intervento al plenum, il presidente ha ribadito la necessità di un rispetto reciproco, ricordando che questa richiesta vale anche per le recenti polemiche interne. Ha inoltre precisato che, come presidente della Repubblica, sente il dovere di intervenire per rafforzare l’unità tra le diverse componenti dello Stato.

10.27 Più che come presidente del Csm, "come Presidente della Repubblica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l' esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza nell'interesse della Repubblica" Così il capo dello Stato al plenum del Csm,organo di cui è presidente. Ringraziati i magistrati per il loro impegno, Mattarella ha aggiunto di voler "ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare" al Csm "particolarmente da parte delle altre istituzioni". "Inconsueta mia presenza ai lavori ordinari".