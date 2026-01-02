Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile per la strage di Crans Montana | cosa significa
Il ministro Nello Musumeci ha firmato il decreto che dichiara lo stato di mobilitazione della Protezione Civile italiana in risposta alla tragedia di Crans-Montana. Questa decisione permette di coordinare le risorse nazionali per supportare le autorità svizzere nell'emergenza, garantendo un intervento rapido ed efficace. La mobilitazione rappresenta un passo importante nella gestione congiunta di eventi critici di tale portata.
