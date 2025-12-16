Dopo 16 anni di processi arriva la condanna per violenza sessuale
Dopo sedici anni di battaglie legali, silenzi e attese, si conclude con una condanna definitiva il lungo percorso giudiziario per violenza sessuale. Un episodio che ha segnato profondamente le vite coinvolte, portando alla luce la giustizia che si realizza nel tempo e nella perseveranza.
Sedici anni di attesa, silenzi, carte giudiziarie e processi. Poi, all’improvviso, la porta di casa che si apre e una condanna che smette di essere solo un atto scritto. A Laives, nei giorni scorsi, un uomo di 76 anni è stato arrestato per scontare una pena definitiva per violenza sessuale. Trentotoday.it
Una vita blindata, la sentenza 16 anni dopo le minacce a Saviano - Nel Caso Te Lo Fossi Perso EP82
Ilaria Cucchi torna 16 anni dopo al reparto protetto del Pertini che ospitò suo fratello: «Iniziò tutto davanti a questo cancello. Pioveva, non ci fecero entrare» - sorella di Stefano, ricoverato proprio lì dopo le percosse letali per le quali sono stati condannati a 12 anni due carabinieri - roma.corriere.it
Fallou Sall ucciso a 16 anni mentre difendeva l'amico: condannato a 11 anni il coetaneo che l'ha accoltellato al cuore. Il papà: «Vergogna» - Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione il giovane che, all’epoca dei fatti sedicenne, era ... msn.com
la Repubblica. . Dopo oltre 13 anni di lavori, sono state inaugurate le due nuove fermate della Metro C nel cuore di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Si tratta delle cosiddette stazioni-museo, pensate per valorizzare i numerosi reperti archeologici emersi dura - facebook.com facebook
#Brescia Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all'esterno di un bar, a Sarezzo, in Val Trompia. La vittima è un cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie. Fermato x.com
