Dopo 16 anni di processi arriva la condanna per violenza sessuale

Dopo sedici anni di battaglie legali, silenzi e attese, si conclude con una condanna definitiva il lungo percorso giudiziario per violenza sessuale. Un episodio che ha segnato profondamente le vite coinvolte, portando alla luce la giustizia che si realizza nel tempo e nella perseveranza.

Sedici anni di attesa, silenzi, carte giudiziarie e processi. Poi, all’improvviso, la porta di casa che si apre e una condanna che smette di essere solo un atto scritto. A Laives, nei giorni scorsi, un uomo di 76 anni è stato arrestato per scontare una pena definitiva per violenza sessuale. Trentotoday.it

