Omar Favaro a processo per maltrattamenti e violenza sessuale sull' ex moglie

Omar Favaro è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Ivrea con l’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale sull’ex moglie. Dopo 25 anni dal delitto di Novi Ligure, questa vicenda riaccende l’attenzione sulla cronaca giudiziaria italiana e sui procedimenti legali ancora in corso. La vicenda sottolinea l’importanza di un processo equo e di un’attenzione costante ai diritti delle parti coinvolte.

A distanza di 25 anni dal terribile delitto di Novi Ligure (21 febbraio 2001), Omar Favaro, ex fidanzato di Erika De Nardo, è tornato al centro della cronaca giudiziaria per il rinvio a giudizio emesso nei suoi confronti dal gup del tribunale di Ivrea. Il 42enne è infatti accusato di presunti maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Le indagini della procura sono state annunciate nel giugno del 2023 e si riferiscono a fatti che sarebbero avvenuti tra il 2019 e il 2021. L'ex moglie di Omar Favaro, il cui nome non è mai stato reso pubblico, ha sporto denuncia per maltrattamenti e violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

