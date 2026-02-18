DONNEVIETATOMORIRE | a Noto il percorso espositivo 2026

Il progetto DONNEVIETATOMORIRE nasce a Noto dall’8 marzo 2026, Giornata Internazionale della Donna. La causa è la volontà di sensibilizzare sul tema della violenza di genere attraverso un percorso espositivo. La mostra, curata da Valentina Capizzi, coinvolge artisti locali e nazionali e si svolge in diversi spazi della città. Il percorso intende stimolare il pubblico a riflettere sulla condizione femminile e sulla lotta contro la violenza. L’esposizione si protrarrà per diversi mesi, coinvolgendo scuole e associazioni del territorio.

DONNEVIETATOMORIRE: a Noto un percorso espositivo che prende avvio l’8 marzo. A partire dall’8 marzo 2026, Giornata Internazionale della Donna, prende avvio a Noto DONNEVIETATOMORIRE, progetto culturale patrocinato dal Comune di Noto e promosso dall’associazione Donne Vietato Morire, guidata dalla promotrice culturale e curatrice d’arte Valentina Capizzi, membro dell’associazione Centro Azione Donna. “Un sentito ringraziamento va al Sindaco, dott. Corrado Figura, per il sostegno istituzionale” dichiara Capizzi, sottolineando il valore della nuova e prestigiosa sinergia culturale e sociale con l’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - DONNEVIETATOMORIRE: a Noto il percorso espositivo 2026 Mostra 'Simbolica': percorso espositivo dedicato a Sant'AgataLa mostra 'Simbolica' a Catania offre un percorso espositivo dedicato a Sant'Agata, dal 31 gennaio al 4 marzo. Terni, tredicesima edizione di San Valentino Arte: “Fruizione consapevole e partecipata mediante percorso espositivo”Terni ospita la tredicesima edizione di San Valentino Arte, un evento che coinvolge artisti italiani e internazionali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Noto (SR). L’8 marzo prenderà il via il progetto DONNEVIETATOMORIRE. Torna il Merkatu a Testa dell’Acqua: domenica 25 gennaio la prima edizione del nuovo anno. Testa dell’Acqua (Noto) – Domenica 25 gennaio, dalle ore 10:00 alle 15:00, il borgo di Testa dell’Acqua ospita la prima edizione del nuovo anno del Merkatu,. Il Mer facebook