Mostra ' Simbolica' | percorso espositivo dedicato a Sant' Agata
La mostra 'Simbolica' a Catania offre un percorso espositivo dedicato a Sant'Agata, dal 31 gennaio al 4 marzo. L’evento si svolge in Piazza Scammacca, coinvolgendo visitatori in un’esperienza culturale che approfondisce il significato simbolico della figura e delle tradizioni associate alla patrona della città. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio religioso e artistico del territorio.
Appuntamento a Catania, precisamente a Piazza Scammacca, dal 31 gennaio al 4 marzo con il percorso espositivo dedicato a Sant'Agata dal titolo 'Simbolica'. Ingresso libero.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su SantAgata PiazzaScammacca
La Fiamma di Sant’Agata apre il percorso culturale 2026
La Fiamma di Sant’Agata dà il via al calendario culturale 2026 a Catania.
Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale
In occasione della Festa di Sant’Agata 2026, le creazioni di Valentina Santagati, stilista siciliana, arricchiscono via Etnea con un percorso devozionale.
Ultime notizie su SantAgata PiazzaScammacca
Argomenti discussi: Warhol contro Banksy: a Napoli il duello (simbolico) tra due giganti; Non solo Gibellina. Le mostre da vedere in Sicilia questo weekend; Magna Mater tra Zama e Roma - Mostra - Tunisi - Museo Nazionale del Bardo; Arte in vetrina: Il Bellini si mette in mostra.
Arte in vetrina: Il Bellini si mette in mostraProrogata fino al 14 febbraio la mostra di Marianna Sannino Dressing Room, terzo atto del progetto espositivo Platea, nata dalla collaborazione ... ilmattino.it
Venus , «l'ultima mostra» di ValentinoDa PM23, sede della fondazione romana di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, il dialogo tra gli abiti di alta moda dello stilista e le opere di Joana Vasconcelos ... vanityfair.it
La fiera di Sant’Agata torna domenica 1 febbraio nel quartiere di San Fruttuoso, rinnovando uno degli appuntamenti più amati e radicati nella tradizione cittadina. Dalle ore 8 alle 20, circa 550 banchi animeranno le strade e le piazze della zona - facebook.com facebook
Cure per Sant’Agata, le Officine Culturali «soccorrono» l'icona x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.