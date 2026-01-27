Mostra ' Simbolica' | percorso espositivo dedicato a Sant' Agata

Da cataniatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra 'Simbolica' a Catania offre un percorso espositivo dedicato a Sant'Agata, dal 31 gennaio al 4 marzo. L’evento si svolge in Piazza Scammacca, coinvolgendo visitatori in un’esperienza culturale che approfondisce il significato simbolico della figura e delle tradizioni associate alla patrona della città. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio religioso e artistico del territorio.

Appuntamento a Catania, precisamente a Piazza Scammacca, dal 31 gennaio al 4 marzo con il percorso espositivo dedicato a Sant'Agata dal titolo 'Simbolica'. Ingresso libero.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

La Fiamma di Sant’Agata apre il percorso culturale 2026

La Fiamma di Sant’Agata dà il via al calendario culturale 2026 a Catania.

Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale

In occasione della Festa di Sant’Agata 2026, le creazioni di Valentina Santagati, stilista siciliana, arricchiscono via Etnea con un percorso devozionale.

