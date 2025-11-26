Il mistero del camper abbandonato nella neve sul Gran Sasso | si cerca il conducente 44enne sparito da giorni
Si cerca l'automobilista 44enne di nazionalità polacca che il 19 novembre ha abbandonato il suo camper a Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Le condizioni meteo avverse preoccupano i soccorritori, che hanno forzato lo sportello per cercare informazioni sul 44enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggi certastampa https://certastampa.it/cronaca/76472-il-mistero-del-camper-e-un-uomo-di-44-anni-il-turista-scomparso-insieme-ai-suoi-cani.html - facebook.com Vai su Facebook
“Fedora Man” smascherato: ecco chi è l’uomo misterioso del Louvre La foto dell’uomo con cappello e impermeabile davanti al museo parigino aveva fatto impazzire il web. Oggi il mistero è risolto: si tratta di Pedro Elias Garzon Delvaux, giovane artista e fotogr Vai su X
Campo imperatore, il giallo del camper nel piazzale: il proprietario scomparso da 7 giorni - Non sono solo vento e nebbia a rendere difficile inquadrare cosa succede sul Gran Sasso in queste ore: mentre condizioni di meteo avverse riducono la visibilità a Campo Imperatore, ... Riporta msn.com
Mistero a Leinì, cadavere mummificato trovato in casolare abbandonato - Un macabro ritrovamento, nel pomeriggio di venerdì 4 aprile, apre un mistero nelle campagne del Canavese, a Leinì, poco fuori Torino. Riporta rainews.it