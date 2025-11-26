Il mistero del camper abbandonato nella neve sul Gran Sasso | si cerca il conducente 44enne sparito da giorni

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si cerca l'automobilista 44enne di nazionalità polacca che il 19 novembre ha abbandonato il suo camper a Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Le condizioni meteo avverse preoccupano i soccorritori, che hanno forzato lo sportello per cercare informazioni sul 44enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

