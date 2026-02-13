Clusone 50enne in bici travolta da un autobus | è in gravi condizioni Il conducente non si è accorto di nulla

Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita a Clusone dopo essere stata investita da un autobus, probabilmente perché il conducente non si è accorto della sua presenza. La donna stava andando in bicicletta lungo via Dante Alighieri quando l’incidente è avvenuto nel pomeriggio. Un passante ha chiamato subito i soccorsi, e l’elicottero ha trasferito la donna d’urgenza all’ospedale di Bergamo.

Clusone (Bergamo), 13 febbraio 2026 – È stata ricoverata trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elicottero in codice rosso la donna di 50 anni investita da un bus a Clusone verso le 15 in via Dante Alighieri. Dalle prime informazioni, la donna era in bicicletta ed è stata agganciata da un autobus di linea (condotto da un 60enne di Sovere ) che procedeva da Clusone a Rovetta verso la stazione, nello svoltare a destra in via Dante Alighieri, provenendo da via Gusmini, non si è accorto della donna in bici che andava nella stessa direzione e l'ha investita. L'allarme dato da una conducente .