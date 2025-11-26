L’attore senza fissa dimora era clickbait | ecco cosa ha davvero detto Kevin Spacey
Kevin Spacey ha deciso di prendere la parola per correggere una narrazione che, nelle ultime settimane, ha dominato i tabloid e i siti di informazione. L’attore premio Oscar, 66 anni, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram domenica 23 novembre per chiarire le affermazioni riguardo alla sua situazione abitativa, dopo che numerosi media avevano riportato titoli che lo definivano senzatetto. Tutto è partito da un’intervista rilasciata al Telegraph, pubblicata mercoledì 19 novembre, in cui Spacey aveva dichiarato: “ Vivo in hotel, vivo in Airbnb, vado dove c’è il lavoro. Letteralmente non ho una casa, è quello che sto cercando di spiegare “. 🔗 Leggi su Screenworld.it
