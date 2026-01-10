Pittura e scultura Forme d’arte in nuove mostre

Le recenti esposizioni presso la Piccola Atene presentano opere di pittura e scultura, offrendo al pubblico un’opportunità di approfondimento e riflessione sulle forme d’arte contemporanee. Con il patrocinio del Comune, le mostre sono aperte al pubblico gratuitamente fino al 4 febbraio, arricchendo il panorama culturale locale con iniziative di qualità e accessibili.

Con l'inizio del nuovo anno, gli spazi espositivi della Piccola Atene accolgono due nuove mostre, realizzate con il patrocinio del Comune, in apertura oggi e visitabili, a ingresso gratuito, fino a mercoledì 4 febbraio. Alle 16.30 nella sala del San Leone si terrà il taglio del nastro per "Forme d'arte", la collettiva curata dall'associazione Promo-Terr che riunisce le espressioni di sedici artisti e propone un percorso articolato tra pittura e scultura, offrendo una panoramica sulle diverse manifestazioni dell'arte contemporanea. Un'esposizione che ha in cantiere anche l'organizzazione di alcuni appuntamenti creativi "dal vivo", durante i quali i visitatori potranno assistere alla nascita di un'opera pittorica.

