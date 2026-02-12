Donna accoltellata in centro a Palermo | colpita alle spalle appena uscita dal parrucchiere

Una donna è stata ferita con un colpo di coltello alle spalle mentre usciva dal parrucchiere in via Libertà, nel cuore di Palermo. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo. La donna è stata portata in ospedale e al momento non si conoscono le sue condizioni. La zona è stata transennata mentre si cerca di ricostruire l’accaduto.

Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Palermo Centro Donna accoltellata in strada, colpita di spalle da un uomo: è gravissima Via Libertà, donna esce dal parrucchiere e viene accoltellata Una donna di 56 anni è stata accoltellata nel pomeriggio in via Libertà, vicino a via Mondini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Palermo Centro Argomenti discussi: Torpignattara, accoltellata e pestata dal compagno: è grave. Trovati vestiti sporchi di sangue; Castel Volturno, una notte da incubo, 24enne accoltellata in auto dall’ex ragazzo; Accoltellò la ex nel parcheggio, 27enne condannato a 9 anni; Preso a pugni (senza una ragione) in pieno centro a Varese: 61enne finisce in ospedale. Violenza a Palermo: una donna accoltellata in via LibertàPALERMO – Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo. L’intervento dei poliziotti è ancora in corso. La donna probabilmente usciva da una parruccheria o forse si è rifugiata all’interno ... livesicilia.it Paura a Sassari, la rapina finisce nel sangue: una donna accoltellata - facebook.com facebook Sassari, donna accoltellata in un negozio. Ferito anche l’aggressore x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.