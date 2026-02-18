Dondarini e Dalfiume | l’ironia sul palco per affrontare la crisi ambientale e le nostre contraddizioni
Dondarini e Dalfiume hanno scelto di usare l’ironia sul palco del Teatro Dehon di Bologna per parlare della crisi ambientale, spinti dalla crescente consapevolezza delle nostre contraddizioni. La loro comicità mira a far riflettere sul divario tra le parole e i fatti, coinvolgendo il pubblico con battute e situazioni che evidenziano le difficoltà di agire realmente per l’ambiente. Lo spettacolo, che si terrà questa settimana, promette di unire umorismo e intelligenza per affrontare un tema sempre più urgente.
La Comicità dell'Ecologia: Dondarini e Dalfiume portano l'autoironia sul palco del Teatro Dehon. Bologna si prepara ad accogliere uno spettacolo che promette di affrontare con ironia e intelligenza un tema cruciale: la sostenibilità ambientale e la nostra difficoltà a tradurre le buone intenzioni in azioni concrete. Al Teatro Dehon, venerdì e sabato, il duo comico composto da Marco Dondarini e Davide Dalfiume porterà in scena "Anche oggi ci pensiamo domani", uno spettacolo nato da un'improvvisazione a Zelig che ha dato vita a un sodalizio artistico inaspettato. Un Incontro Casuale, una Complicità Artistica.
L’uomo e la natura: la pigrizia è di tutti. In scena ’Anche oggi ci pensiamo domani’Qual è una cosa che rimanda sempre a domani? A essere onesti, quasi tutto. Di indole sono uno che rimanderebbe ogni impegno. Ho sempre bisogno di qualcuno che mi sproni. ilrestodelcarlino.it
Santo Stefano da ridere. Dalfiume-Dondarini e Monì. Al Cassero il doppio showA Santo Stefano a Castel San Pietro si ride due volte. L’evento ormai immancabile del 26 dicembre ‘Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi’ non lascia, ma anzi raddoppia. L’associazione ... ilrestodelcarlino.it
Davide Dalfiume Comico. . Domenica, dopo uno spettacolo a San Lazzaro con Dondarini, sono arrivato al Teatro di Dozza poco prima dello spettacolo di Sergio Casabianca. Gli amici della Bottega del Buonumore mi hanno spinto sul palco a presentarlo e io facebook