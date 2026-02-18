Dondarini e Dalfiume | l’ironia sul palco per affrontare la crisi ambientale e le nostre contraddizioni

Dondarini e Dalfiume hanno scelto di usare l’ironia sul palco del Teatro Dehon di Bologna per parlare della crisi ambientale, spinti dalla crescente consapevolezza delle nostre contraddizioni. La loro comicità mira a far riflettere sul divario tra le parole e i fatti, coinvolgendo il pubblico con battute e situazioni che evidenziano le difficoltà di agire realmente per l’ambiente. Lo spettacolo, che si terrà questa settimana, promette di unire umorismo e intelligenza per affrontare un tema sempre più urgente.

La Comicità dell’Ecologia: Dondarini e Dalfiume portano l’autoironia sul palco del Teatro Dehon. Bologna si prepara ad accogliere uno spettacolo che promette di affrontare con ironia e intelligenza un tema cruciale: la sostenibilità ambientale e la nostra difficoltà a tradurre le buone intenzioni in azioni concrete. Al Teatro Dehon, venerdì e sabato, il duo comico composto da Marco Dondarini e Davide Dalfiume porterà in scena “Anche oggi ci pensiamo domani”, uno spettacolo nato da un’improvvisazione a Zelig che ha dato vita a un sodalizio artistico inaspettato. Un Incontro Casuale, una Complicità Artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

