La scrittrice britannica ha raccontato con ironia e delicatezza le insicurezze i desideri e le contraddizioni femminili

Una scrittrice britannica ha condiviso con sensibilità e ironia le complessità dell’esperienza femminile, tra insicurezze e desideri. La notizia, comunicata brevemente sui social, ha scosso profondamente chi la ha letta, lasciando emergere un sentimento di dolore e riflessione su tematiche spesso taciute.

L a notizia è arrivata questa mattina, affidata a poche righe sui social, ma il dolore che ha portato con sé è stato enorme. Sophie Kinsella è morta a soli 55 anni. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia, con parole piene d'amore e gratitudine: «Sophie è morta serenamente, circondata da ciò che più amava, la famiglia, la musica, il calore, il Natale, la gioia ». Un addio che racconta perfettamente chi è stata per milioni di lettrici in tutto il mondo: non "solo" una scrittrice. Ma una donna luminosa, capace di vedere bellezza e fortuna anche nei momenti più difficili. Una presenza familiare. Una voce amica.

#Cultura È scomparsa la scrittrice britannica #SophieKinsella autrice, tra l'altro, di "I love shopping". Lo annuncia la famiglia. 56 anni, da tempo lottava contro un tumore

Sophie Kinsella, scrittrice britannica della serie di racconti Shopaholic, è morta a 55 anni. Lo rende noto la famiglia. L'autrice era stata colpita da una forma aggressiva di cancro al cervello. «Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa matt