Twist ironia e amare verità sul palco del teatro Santa Maria

Sul palco del teatro Santa Maria, “Twist” presenta un affresco di contraddizioni e segreti della morale borghese. Tra ironia e amare verità, uno spettacolo che mette in scena un uomo in crisi e una galleria di personaggi complessi, rivelando le tensioni e le ipocrisie di un mondo in equilibrio precario.

Un uomo in crisi e una galleria di personaggi contraddittori, che tra ipocrisie, desideri e segreti mettono in scena uno spaccato di morale borghese, in un vortice di ironia e amare verità. E poi il racconto di una ragazza, un’adolescente ebrea chiamata a vivere un evento che supera l’umana misura, tra paure, solitudine, discriminazioni e giudizi, ma anche forza, fede e un amore sincero e terreno. Sono i due spettacoli che verranno proposti in settimana dai teatri brianzoli. A Biassono, sul palco del teatro Santa Maria di via Segramora, gli attori della compagnia Ideeinscena saranno gli interpreti di “ Twist ”, un testo di Clive Exton in scena sabato alle 21: al centro dell’opera un uomo di mezza età che scopre di non sopportare più le finzioni, una madre all’antica, una moglie impegnata a difendere l’immagine irreprensibile della famiglia, un socio in affari tutto potere e controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it