domantas sabonis resta ai kings niente trattativa con i raptors

Sabonis resterà ai Sacramento Kings anche quest’anno. Nelle ultime settimane circolavano voci di un possibile scambio con i Raptors, ma le trattative non sono mai decollate. Il centro lituano continuerà a difendere i colori dei Kings, almeno per ora.

Nel contesto della stagione NBA, l’interesse per il futuro di Domantas Sabonis si è intensificato, con l’impressione che il centro lituano possa rimanere ai Sacramento Kings oltre la chiusura della finestra degli scambi. Le dinamiche hanno mostrato poche linee di avanzamento nelle trattative con Toronto, e la franchigia californiana sembra orientata a non cedere il giocatore in questo periodo. L’attenzione degli addetti ai lavori si sposterà sugli sviluppi che potrebbero emergere in vista della prossima offseason. Per il team di Sacramento Sabonis continua a rappresentare un elemento centrale, il cui ruolo resta determinante per l’equilibrio offensivo e difensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

