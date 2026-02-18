Gianluca Guidi partecipa domani al terzo appuntamento di Pieve Classica 2026, portando sul palco lo spettacolo

Un ospite illustre nel terzo appuntamento di Pieve Classica 2026. Protagonista di "Frank Sinatra, the man & his music" è infatti Gianluca Guidi (nella foto), figlio di Johnny Dorelli, che alle 21.15 di domani sarà al teatro "Giovanni Papini" di Pieve Santo Stefano. Un omaggio raffinato, appassionato e profondamente rispettoso di una voce fra le più iconiche del ‘900. Gianluca Guidi, artista unico nel panorama teatrale musicale, accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso l’arte di Sinatra restituendone l’eleganza, la misura e l’inconfondibile swing. Sì, perché come dice Gianluca a inizio serata, "Non sentiremo più nessuno cantare come Frank Sinatra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domani terzo appuntamento con Guidi

Se fossi te: stasera e domani l’appuntamento con la mini serieStasera e domani su Rai 1 va in onda la mini serie

Dalla sicurezza stradale ai servizi pubblici, ascolto e partecipazione nel terzo appuntamento con i 'Lunedì del Sindaco'Questa sera, al terzo appuntamento con i 'Lunedì del Sindaco', molti residenti di Falconara Marittima si sono riuniti al gazebo in centro.

Drugged and Sold, Saved by a CEO—One Night Later, Pregnant with Triplets

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.