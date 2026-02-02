Dalla sicurezza stradale ai servizi pubblici ascolto e partecipazione nel terzo appuntamento con i ' Lunedì del Sindaco'

Questa sera, al terzo appuntamento con i 'Lunedì del Sindaco', molti residenti di Falconara Marittima si sono riuniti al gazebo in centro. Hanno approfittato dell’occasione per parlare con il sindaco Signorini, chiedendo interventi sulla sicurezza stradale e sui servizi pubblici. La partecipazione è stata numerosa e si sono sentite molte opinioni e suggerimenti da parte dei cittadini.

FALCONARA MARITTIMA – Numerosi i falconaresi che si sono messi in fila al gazebo e si sono complimentati per l'iniziativa, ideata dallo stesso sindaco Signorini per avvicinare gli amministratori comunali ai cittadini. C'è chi chiede di istituire una zona non fumatori in piazza Mazzini, chi vorrebbe che venissero installati cordoli contro la sosta selvaggia in via XX Settembre, o ancora chi invoca controlli sulla velocità nelle strade considerate a rischio, come via Milano, via Palombina Vecchia, via delle Ville. Sono alcune delle istanze emerse durante il terzo appuntamento dei 'Lunedì del Sindaco', che si è tenuto nella mattinata di oggi, 2 febbraio primo lunedì del mese, come di consueto in piazza Fratelli Bandiera, nel cuore del mercato settimanale del lunedì.

