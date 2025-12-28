Attesa questa sera e domani su Rai 1, Se fossi te, la mini serie che ha per protagonisti Laura Chiatti e Marco Bocci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Se fossi te: stasera e domani l’appuntamento con la mini serie

Leggi anche: Se fossi te, la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci stasera e domani in tv: trama e cast

Leggi anche: Se fossi te in onda stasera su Rai1, di cosa parla la serie con Laura Chiatti e Marco Bocci: trama e cast

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Se Fossi Te, Stasera 28 dicembre e domani 29 dicembre 2025 arriva la Fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci - Questa sera e domani, 28 e 29 dicembre 2025, arriva un racconto dolce e dal gusto tipicamente natalizio. msn.com