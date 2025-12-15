Tommaso “Piotta” Zanello torna sul palco del Teatro Palladium nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, portando il suo spettacolo “Il senso delle parole – Le parole nella musica”. Un’occasione per studenti e pubblico di scoprire come i testi musicali possano trasmettere emozioni e messaggi profondi, rafforzando il valore delle parole nella nostra vita quotidiana.

© Romadailynews.it - Tommaso “Piotta” Zanello al Teatro Palladium per i Progetti Scuola ABC

Il senso delle parole – Le parole nella musica La scuola è il posto dove nascono amicizie e legami che forse ci accompagneranno per tutta la vita. È il luogo dove impariamo a guardare il mondo con occhi nuovi e a formarci un’opinione su quello che ci circonda. Per questo, la scuola dovrebbe essere vista come uno spazio dinamico, in cui si costruisce non solo un bagaglio culturale, ma anche l’identità e il senso di appartenenza. Dove non si crea solo conoscenza, ma dove crescono anche responsabilità, consapevolezza e sentimenti. Romadailynews.it

Freedom. Imparare la libertà con Gherardo Colombo e Tommaso Piotta Zanello - HD

