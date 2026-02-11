Wta Doha 2026 Cocciaretto vola ai quarti
Elisabetta Cocciaretto si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha 2026. La 25enne di Ancona, numero 57 del mondo, ha superato gli ostacoli e ora punta alla semifinale. La sua corsa nel primo torneo 1000 della stagione continua con entusiasmo.
Elisabetta Cocciaretto sull’onda dell’entusiasmo. La 25enne di Ancona, n°57 al mondo, si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha, in Qatar, primo torneo 1000 della stagione. La tennista marchigiana, dopo quasi tre ore, ha sconfitto la statunitense Ann Li (n°41) con il punteggio di 7-6 5-7 6-4. Ripescata nel tabellone principale come lucky loser, Cocciaretto al secondo turno ha eliminato a sorpresa un’altra statunitense: Coco Gauff, n°5 del mondo e quarta favorita del seeding. Al prossimo turno affronterà la lettone Jelena Ostapenko (n°24), due volte finalista al Qatar TotaleEnergies Open nel 2016 e nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it
WTA Doha 2026, Cocciaretto è inarrestabile. L'azzurra doma Li e vola ai quarti
Elisabetta Cocciaretto continua a sorprendere.
LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l'azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carriera
Dopo una battaglia lunga tre set, Elisabetta Cocciaretto centra un risultato storico.
Tennis WTA, Elisabetta Cocciaretto ai quarti di finale di Doha
LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l'azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carriera
A che ora Cocciaretto-Ostapenko in tv: data, orario, diretta streaming quarti Wta Doha 2026La partita tra Cocciaretto e Ostapenko andrà in scena giovedì 12 febbraio con orario ancora da definire e sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203) e in chiaro su Supertennis.
ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Doha, ottavi: Cocciaretto-Li 7-6, 5-7, 6-4 L'italiana per la prima volta ai quarti di un torneo 1000 #SkySport #SkyTennis x.com
Da Doha a Buenos Aires si gioca per i quarti Il WTA 1000 di Doha è in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook
