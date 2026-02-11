Wta Doha 2026 Cocciaretto vola ai quarti

Elisabetta Cocciaretto si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha 2026. La 25enne di Ancona, numero 57 del mondo, ha superato gli ostacoli e ora punta alla semifinale. La sua corsa nel primo torneo 1000 della stagione continua con entusiasmo.

Elisabetta Cocciaretto sull’onda dell’entusiasmo. La 25enne di Ancona, n°57 al mondo, si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha, in Qatar, primo torneo 1000 della stagione. La tennista marchigiana, dopo quasi tre ore, ha sconfitto la statunitense Ann Li (n°41) con il punteggio di 7-6 5-7 6-4. Ripescata nel tabellone principale come lucky loser, Cocciaretto al secondo turno ha eliminato a sorpresa un’altra statunitense: Coco Gauff, n°5 del mondo e quarta favorita del seeding. Al prossimo turno affronterà la lettone Jelena Ostapenko (n°24), due volte finalista al Qatar TotaleEnergies Open nel 2016 e nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

