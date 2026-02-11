Elisabetta Cocciaretto si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha 2026. La 25enne di Ancona, numero 57 del mondo, ha superato gli ostacoli e ora punta alla semifinale. La sua corsa nel primo torneo 1000 della stagione continua con entusiasmo.

Elisabetta Cocciaretto sull’onda dell’entusiasmo. La 25enne di Ancona, n°57 al mondo, si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha, in Qatar, primo torneo 1000 della stagione. La tennista marchigiana, dopo quasi tre ore, ha sconfitto la statunitense Ann Li (n°41) con il punteggio di 7-6 5-7 6-4. Ripescata nel tabellone principale come lucky loser, Cocciaretto al secondo turno ha eliminato a sorpresa un’altra statunitense: Coco Gauff, n°5 del mondo e quarta favorita del seeding. Al prossimo turno affronterà la lettone Jelena Ostapenko (n°24), due volte finalista al Qatar TotaleEnergies Open nel 2016 e nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Wta Doha 2026, Cocciaretto vola ai quarti

Elisabetta Cocciaretto continua a sorprendere.

Dopo una battaglia lunga tre set, Elisabetta Cocciaretto centra un risultato storico.

Tennis WTA, Elisabetta Cocciaretto ai quarti di finale di Doha

LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carrieraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal ... oasport.it

A che ora Cocciaretto-Ostapenko in tv: data, orario, diretta streaming quarti Wta Doha 2026La partita tra Cocciaretto e Ostapenko andrà in scena giovedì 12 febbraio con orario ancora da definire e sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203) e in chiaro su Supertennis. Sarà disponibile an ... spaziotennis.com

ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Doha, ottavi: Cocciaretto-Li 7-6, 5-7, 6-4 L'italiana per la prima volta ai quarti di un torneo 1000 #SkySport #SkyTennis x.com

Da Doha a Buenos Aires si gioca per i quarti Il WTA 1000 di Doha è in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook