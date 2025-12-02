Calitri restituisce i pinnacoli alla Dogana di Avellino

Avellinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritrovati a Calitri dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli lo scorso maggio, tornano ora ad Avellino i pinnacoli seicenteschi della Dogana: due guglie di pietra, alte poco più d’un respiro d’uomo, che paiono portarsi addosso l’eco remota delle stagioni e delle mani che un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

calitri restituisce pinnacoli doganaDogana, il Comune organizza il rientro dei pinnacoli rubati e ritrovati a Calitri - Via libera alle iniziative per il trasferimento da Calitri ad idonei locali del Comune. Secondo irpinianews.it

